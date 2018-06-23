Чичарито удвоил преимущество сборной Мексики в матче с Южной Кореей

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито, поразил ворота Южной Кореи в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

Форвард "Вест Хэм" отличился на 66-й минуте, тем самым удвоив преимущество своей команды в этом поединке.

Напомним, что счёт в матче открыл Карлос Вела. | http://soccernews.ru