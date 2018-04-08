Чичарито выходит на замену и приносит "Вест Хэму" ничью в дерби против "Челси"

Программа 33-го тура английской Премьер-Лиги завершалась лондонским дерби, в рамках которого "Челси" на родном "Стэмфорд Бридж" принимал "Вест Хэм". "Молотобойцы" победили "пенсионеров" в матче первого круга благодаря единственному голу Марко Арнаутовича в дебюте игры, поэтому, без сомнений, действующий чемпион желал взять реванш.

В прошлом туре подопечные Антонио Конте проиграли своему главному сегодняшнему конкуренту "Тоттенхэму" главный матч сезона и, пожалуй, потеряли все шансы на попадание в зоне Лиги Чемпионов, поэтому главной задачей для команды в оставшихся встречах является сохранение за собой текущего пятого места. "Вест Хэму" скорей всего не грозит понижение в классе, но вряд ли это сильно тешит болельщиков и руководство команды, которое в последнее время нехило раскошеливается на трансферы. Что касается стартовых составов, то тренерский штаб "синих" выставил прогнозируемую одиннадцатку, за исключением Андреаса Кристенсена, которого в этот раз заменил ветеран Гари Кэхилл. "Вест Хэм" же страдает от многочисленных травм ведущих футболистов, поэтому бросилось в глаза отсутствие Мануэля Лансини. Как и полагает, хозяева начали поединок с позиции силы, а уже на четвертой минуте Эден Азар мог открывать счет в матче, но после удара бельгийца снаряд пролетел всего в нескольких сантиметрах от штанги. На экваторе первого тайма "Челси" забил классный гол после комбинации связки Азар-Мората, но перед тем, как протолкнуть снаряд "в домик" Джо Харту, испанец залез в небольшой офсайд. Подопечные Дэвида Мойеса практически не выходили из обороны: за 45-ть минут несколько раз попадал в объектив телекамер Арнаутович, но ничем интересным австрийский серб так и не запомнился. Зато, учуяв запах крови, "синие" наращивали давление и то, что не удалось футболистам атакующей линии, получилось у Сесара Аспиликуэты. После подачи с углового мяч попал к защитнику "аристократов" и тот неловким движением все же затолкнул сферу в сетку гостевых владений – 1:0. С началом второй половины встречи "Челси" продолжил упорно наседать на ворота "Вест Хэма". На 47-й минуте должен был увеличивать преимущество хозяев в счете Виллиан, но с убойной позиции самую малость не попал в цель. Пока подопечные Конте занимались транжирством, Мойес на подмогу Арнаутовичу в атаку бросил в бой Чичарито и не прогадал: спустя всего три минуты после выхода на замену мексиканец сравнял счет, в одно касание замкнув передачу от австрийца. "Синие" имели в своем распоряжении еще достаточно времени, чтобы вырвать победу, но слишком уж сумбурно действовали хозяева впереди, явно не хватало сплоченности и креатива.

Таким образом, "Вест Хэм" благодаря голу своего джокера Чичарито вырывает одно очко в выездном матче с "Челси".

"Челси" – "Вест Хэм" – 1:1

Голы: Аспиликуэта, 36 – 1:0, Чичарито, 73 – 1:1

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кэхилл, Рюдигер, Мозес (Педро, 78), Фабрегас, Канте, Алонсо, Виллиан, Азар, Мората (Жиру, 78)

"Вест Хэм": Харт, Райс, Огбонна, Крессуэлл (Эвра, 64), Сабалета, Куяте, Нобл, Масуаку, Фернандеш (Чичарито, 70), Жоау Мариу (Каллен, 85), Арнаутович

Богдан Архипенко

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