Чичарито выходит на замену и приносит "Вест Хэму" ничью в дерби против "Челси"
Программа 33-го тура английской Премьер-Лиги завершалась лондонским дерби, в рамках которого "Челси" на родном "Стэмфорд Бридж" принимал "Вест Хэм". "Молотобойцы" победили "пенсионеров" в матче первого круга благодаря единственному голу Марко Арнаутовича в дебюте игры, поэтому, без сомнений, действующий чемпион желал взять реванш.
В прошлом туре подопечные Антонио Конте проиграли своему главному сегодняшнему конкуренту "Тоттенхэму" главный матч сезона и, пожалуй, потеряли все шансы на попадание в зоне Лиги Чемпионов, поэтому главной задачей для команды в оставшихся встречах является сохранение за собой текущего пятого места. "Вест Хэму" скорей всего не грозит понижение в классе, но вряд ли это сильно тешит болельщиков и руководство команды, которое в последнее время нехило раскошеливается на трансферы.Что касается стартовых составов, то тренерский штаб "синих" выставил прогнозируемую одиннадцатку, за исключением Андреаса Кристенсена, которого в этот раз заменил ветеран Гари Кэхилл. "Вест Хэм" же страдает от многочисленных травм ведущих футболистов, поэтому бросилось в глаза отсутствие Мануэля Лансини. Как и полагает, хозяева начали поединок с позиции силы, а уже на четвертой минуте Эден Азар мог открывать счет в матче, но после удара бельгийца снаряд пролетел всего в нескольких сантиметрах от штанги.На экваторе первого тайма "Челси" забил классный гол после комбинации связки Азар-Мората, но перед тем, как протолкнуть снаряд "в домик" Джо Харту, испанец залез в небольшой офсайд. Подопечные Дэвида Мойеса практически не выходили из обороны: за 45-ть минут несколько раз попадал в объектив телекамер Арнаутович, но ничем интересным австрийский серб так и не запомнился. Зато, учуяв запах крови, "синие" наращивали давление и то, что не удалось футболистам атакующей линии, получилось у Сесара Аспиликуэты. После подачи с углового мяч попал к защитнику "аристократов" и тот неловким движением все же затолкнул сферу в сетку гостевых владений – 1:0.С началом второй половины встречи "Челси" продолжил упорно наседать на ворота "Вест Хэма". На 47-й минуте должен был увеличивать преимущество хозяев в счете Виллиан, но с убойной позиции самую малость не попал в цель. Пока подопечные Конте занимались транжирством, Мойес на подмогу Арнаутовичу в атаку бросил в бой Чичарито и не прогадал: спустя всего три минуты после выхода на замену мексиканец сравнял счет, в одно касание замкнув передачу от австрийца. "Синие" имели в своем распоряжении еще достаточно времени, чтобы вырвать победу, но слишком уж сумбурно действовали хозяева впереди, явно не хватало сплоченности и креатива.
Таким образом, "Вест Хэм" благодаря голу своего джокера Чичарито вырывает одно очко в выездном матче с "Челси".
"Челси" – "Вест Хэм" – 1:1
Голы: Аспиликуэта, 36 – 1:0, Чичарито, 73 – 1:1
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кэхилл, Рюдигер, Мозес (Педро, 78), Фабрегас, Канте, Алонсо, Виллиан, Азар, Мората (Жиру, 78)
"Вест Хэм": Харт, Райс, Огбонна, Крессуэлл (Эвра, 64), Сабалета, Куяте, Нобл, Масуаку, Фернандеш (Чичарито, 70), Жоау Мариу (Каллен, 85), Арнаутович
Богдан Архипенко
Также читайте! Отчет матча "Арсенал" - "Саутгемптон" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Гвардиола: "Мне понравилось то, как мы проиграли "Юнайтед"
-
Гуллит поделился мнением о работе Гаттузо в "Милане"
-
"Байер" нацелился на экс-игрока "Зенита"
-
С нового сезона Гвардиола сравняется с Роналду по размеру оклада
-
Перес рассчитывает подписать рекордные для футбола контракты с "Fly Emirates" и "Nike"
-
Коман в свои 21 год выиграл уже шесть чемпионских титулов во Франции, Италии и Германии
-
Трабукки: "Головин уже сейчас готов играть в европейском топ-клубе"
-
Суперкомпьютер рассчитал итоговую турнирную таблицу АПЛ
-
ПСЖ согласовал контракт с новым тренером
-
Дембеле: "Хочу занять свое место в "Барселоне" и остаться здесь надолго"
-
Кириченко: "Локомотив" вряд ли упустит чемпионство"
-
Гвардиола: "Должны сыграть идеальный матч"
-
Капелло: "На данный момент в Италии нет игроков, которые способны решать исход матчей"
-
"Ювентус" возродил свой интерес к ключевому хавбеку ПСЖ
-
Рейнгольд: "Надеялся, что Шатов станет игроком "Спартака"
-
Гризманн не успеет перейти в "Барселону" до старта Чемпионата Мира в России
-
ПСЖ нацелился на очередного бразильца
-
Кирьяков: "Нас еще ждет увлекательная борьба за первое место в РФПЛ"
-
Погба готов перейти в ПСЖ
-
В одной из раздевалок академии "Манчестер Юнайтед" наряду с легендами клуба висит фото Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|32
|71
|3
|Ливерпуль
|33
|67
|4
|Тоттенхэм
|32
|67
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|32
|54
|7
|Бернли
|32
|49
|8
|Лестер Сити
|32
|43
|9
|Эвертон
|33
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|38
|11
|Борнмут
|33
|38
|12
|Уотфорд
|33
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|35
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|32
|32
|16
|Хаддерсфилд Таун
|33
|32
|17
|Кристал Пэлас
|33
|31
|18
|Саутгемптон
|32
|28
|19
|Сток Сити
|33
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|33
|21