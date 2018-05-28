Чичарито высказался о своём будущем

Форвард "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес более известный как Чичарито высказался по поводу своего будущего.

"На данный момент я являюсь игроком "Вест Хэма", но посмотрим, что будет дальше. Сейчас не время говорить о будущем. Все мои мысли о Чемпионате Мира" - приводит слова мексиканца London Evening Standard.

В минувшем сезоне 29-летний Чичарито сыграл за "Вест Хэм" 33 матча, забил 8 голов и сделал 2 ассиста.

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