Чичарито высказался о своем будущем в "Вест Хэме"

Нападающий "Вест Хэма" Чичарито не собирается уходить из клуба.

Об этом футболист написал на своей странице в социальной сети.

"Это всё ложь. Я не собираюсь уходить из "Вест Хэма". Я на сто процентов предан делу и стараюсь помочь команде улучшить положение, в котором мы оказались. Я не просил "Вест Хэм" отпустить меня", — говорится в сообщении.

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