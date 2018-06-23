Чичарито забил 50-й гол за сборную Мексики

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито, поразил ворота Южной Кореи в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

Этот гол стал для 30-летнего футболиста 50-м в составе "зелёных". Для достижения этого показателя ему потребовалось 103 поединка.

Как сообщает Opta, Чичарито стал первым игроком, забившим 50 мячей за сборную Мексики. | http://soccernews.ru