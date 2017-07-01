Чичисола перешёл в "Лас Пальмас"

"Лас Пальмас" на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря "Специи" Леандро Чичисолы.

27-летний страж ворот достался канарскому клубу бесплатно, так как являлся свободным агентом. Стороны заключили контракт до лета 2018 года с опцией продления соглашения ещё на три сезона.

Чичисола выступал за "Специю" с 2014 года, сыграл 141 матч и пропустил 135 голов.

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