Чигринский может перебраться в Турцию
Защитник АЕК Дмитрий Чигринский может перебраться в Турцию, сообщает греческая пресса.
В подписании 31-летнего украинца заинтересован "Сивасспор", который рассчитывает заполучить центрбека следующим летом, когда он станет свободным агентом.
В этом сезоне Чигринский сыграл за АЕК 23 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
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|Команда
|М
|О
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|54
|2
|Истанбул ББ
|26
|53
|3
|Бешикташ
|26
|50
|4
|Фенербахче
|26
|48
|5
|Трабзонспор
|26
|42
|6
|Кайсериспор
|26
|41
|7
|Гёзтепе АС Измир
|26
|40
|8
|Сивасспор
|26
|38
|9
|Акхисар Беледийе ГС
|26
|34
|10
|Малатия Беледийеспор
|26
|34
|11
|Бурсаспор
|26
|33
|12
|Касимпаса
|26
|31
|13
|Аланьяспор
|26
|28
|14
|Антальяспор
|26
|28
|15
|Османлыспор
|26
|27
|16
|Генчлербирлиги
|26
|27
|17
|Коньяспор
|26
|24
|18
|Карабюкспор
|26
|12