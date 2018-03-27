Чигринский может перебраться в Турцию

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Чигринский может перебраться в Турцию

Защитник АЕК Дмитрий Чигринский может перебраться в Турцию, сообщает греческая пресса.

В подписании 31-летнего украинца заинтересован "Сивасспор", который рассчитывает заполучить центрбека следующим летом, когда он станет свободным агентом.

В этом сезоне Чигринский сыграл за АЕК 23 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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