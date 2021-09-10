Чигринский нашёл новый клуб в Греции
Фото инстаграм "Ионикоса"
"Ионикос" на своём официальном сайте объявил о переходе центрального защитника Дмитрия Чигринского.
34-летний футболист был свободным агентом, поэтому достался новому клубу бесплатно.
С 2016 по 2021 год украинец защищал цвета АЕКа, с которым стал чемпионом Греции в сезоне 2017/18.
Чигринский наиболее известен по выступлениям за "Шахтёр" и "Барселону". Его контракт с "Ионикосом" рассчитан до июня 2022 года.
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