Чигринский продлил контракт с АЕК

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Чигринский продлил контракт с АЕК

АЕК на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Дмитрием Чигринским.

Украинский центрбек заключил с греческим клубом соглашение до лета 2020 года с опцией продления на ещё один сезон.

31-летний Чигринский выступает за АЕК с 2016 года, сыграл 45 матчей и забил 2 гола.

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