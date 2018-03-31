Чигринский продлил контракт с АЕК
АЕК на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Дмитрием Чигринским.
Украинский центрбек заключил с греческим клубом соглашение до лета 2020 года с опцией продления на ещё один сезон.
31-летний Чигринский выступает за АЕК с 2016 года, сыграл 45 матчей и забил 2 гола.
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