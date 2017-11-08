Чигринский: "Роналду не лучший в мире, потому что эгоист, а Месси всегда думает о команде"

Теги барселонареал мадридлионель мессикриштиану роналду

Чигринский: "Роналду не лучший в мире, потому что эгоист, а Месси всегда думает о команде"

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский вспоминает о периоде своих выступлений за "Барселону", а также сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"Барселона" это другой мир. Меня просто поразил уровень игры Месси и Ибрагимовича. Было просто потрясающе находится в такой команде. Но на меня давила сумма в 25 миллионов евро, которая была потрачена для меня. Мне так и не удалось адаптироваться в "Барселоне".

Роналду является хорошим нападающим, но он не лучший в мире, потому что эгоист, а Месси всегда думает о команде", - приводит слова Чигринского Sport.es.

Напомним, что Чигринский выступал за "Барселону" с 2009 по 2010 годы и провел за клуб 18 матчей.

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комментарии
Конь

А что такое - чигринский?

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Пьянь

Это известный любитель конины, причем живьем. Так что это твой самый страшный кошмар.

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Конь

О,пьянь выползла! Ты с какой канавы вылез? И херню городишь? Похмелись хоть пивком,кошмарик

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Пьянь

Больше никого пива и канав. Я перешел на новый уровень - дорогие кабаки и 12-летний Чивас.

Конь

Роналду,конечно,эгоист,но тратит деньги на благотворительность,а "бессребреник" гнум за доллар и папу удавит.

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Messi

ну правильно, Чигринский наверное играл в месте с Роналду в одном клубе и знает какой он эгоист....

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