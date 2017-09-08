Чигринский успешно перенес операцию на руке

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Чигринский успешно перенес операцию на рукеУкраинский защитник греческого клуба АЕК Дмитрий Чигринский успешно перенес операцию на руке.

Источник сообщает, что на поле он вернется через два месяца, а на восстановление у бывшего игрока "Барселоны" уйдет примерно шесть-восемь недель.

В ближайшее время он будет заниматься по специальной программе, чтобы оставаться в форме. 

Напомним, что футболист получил травму руки еще в марте нынешнего года. 

Читайте: Чигринский забил дебютный гол за АЕК  | http://soccernews.ru

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