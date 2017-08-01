Чигринский верит, что АЕК пройдёт ЦСКА

Защитник АЕК Дмитрий Чигринский прокомментировал предстоящую ответную игру с ЦСКА.

"Тот результат, который мы имеем после первой игры, воспринимается однозначно. Все думают, что у нас немного шансов. Многие хотели бы нашей победы, но, оценивая шансы, мало кто отдаст нам преимущество.

Для нас уже успех то, что мы здесь. Это стоит того, чтобы отдаться завтра и сделать невозможное. В футболе с ног на голову все может перевернуться за минуту. Мы способны сделать невозможное" - приводят слова Чигринского российские СМИ.

Напомним, что первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов закончился в пользу ЦСКА (2:0).

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