"Чикаго Файр" хочет продлить контракт с Швайнштайгером

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"Чикаго Файр" хочет продлить контракт с Швайнштайгером

"Чикаго Файр" хочет продлить контракт с полузащитником Бастианом Швайнштайгером, сообщает официальный сайт МЛС.

33-летний немец может заключить с американским клубом соглашение на один год с опцией продления ещё на один сезон.

Швайнштайгер выступает за "Чикаго Файр" с 2017 года, сыграл 25 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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