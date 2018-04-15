"Чикаго Файр" – "Лос-Анджелес Гэлакси" - 0:1 (обзор)

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"Чикаго Файр" – "Лос-Анджелес Гэлакси" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется матч очередного тура МЛС между "Чикаго Файр" и "Лос-Анджелес Гэлакси".

Не пропустите: Ибрагимович принёс победу "Лос-Анджелес Гэлакси" в матче с "Чикаго Файр". | http://soccernews.ru

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1 Нью-Йорк РБ 34 57
2 New York City 34 54
3 Торонто 34 53
4 ДК Юнайтед 34 46
5 Montreal Impact 34 45
6 Филадельфия Юнион 34 42
7 Нью Ингланд Революшн 34 42
8 Остин Азтекс 34 41
9 Коламбус Крю 34 36
10 Чикаго Файр 34 31
Western Conference М О
1 Даллас 34 60
2 Колорадо Рэпидс 34 58
3 Лос-Анджелес Гэлакси 34 52
4 Сиэттл Саундерс 34 48
5 Канзас Сити Уизардс 34 47
6 Реал Солт-Лейк 34 46
7 Portland Timbers 34 44
8 Whitecaps 34 39
9 Сан-Хосе Ертквейкс 34 38
10 Хьюстон Динамо 34 34
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