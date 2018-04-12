Чилаверт: "Футбольная мафия оставила "Ювентус" за бортом ЛЧ"

Легендарный парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт не оставил без внимания скандал, разгоревшийся в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом" (1:3).

Напомним, что на третьей добавленной минуте главный арбитр матча Майкл Оливер назначил пенальти в ворота "Ювентуса" и удалил вратаря Джанлуиджи Буффона.

"Футбольная мафия оставила "Ювентус" за бортом", – написал в Твиттере Чилаверт.

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