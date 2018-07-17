Чилаверт посетил сборы "Енисея"

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Чилаверт посетил сборы "Енисея"Известный в прошлом парагвайский футболист Хосе Луис Чилаверт посетил сборы красноярского "Енисея", информирует официальный твиттер клуба.

Так, в сообщении "красно-синих" сказано: "Легендарный парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт после ЧМ-2018 решил задержаться в России. В рамках одного из визитов голкипер посетил сборы "Енисея" на базе в Кратово, где встретился и пообщался с тренерским штабом команды, а также оставил в подарок клубу футбольный мяч".

Напомним, Марадона прилетел Брест. | soccernews.ru

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