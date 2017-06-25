Чили - Австралия. Стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Чили и Австралии, которые сыграют в матче третьего тура Кубка Конфедераций. Стоит отметить, что впервые на турнире сыграет вратарь чилийцев Клаудио Браво, пропустивший два предыдущих матча из-за травмы.

Чили: Браво, Исла, Хара, Пауло Диас, Мена, Сильва, Фуэнсалида, Арангис, Видаль, Санчес, Варгас.

Австралия: Райан, Макгован, Сэйнсбари, Миллигэн, Луонго, Ирвайн, Бехич, Троизи, Кэхилл, Круз, Юрич.

Матч Чили - Австралия начнется в 18:00 мск.

Напомним, что после двух туров Австралия имеет в своем активе 1 очко и для выхода в плей-офф должна побеждать. Чили с 4 очками может довольствоваться и ничьей.

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