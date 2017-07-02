Чили - Германия - 0:1 (обзор)

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Чили - Германия - 0:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор финального матча Кубка Конфедераций между сборными Чили и Германии (0:1).

Видео: Чили - Германия.

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Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

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4 Новая Зеландия 3 0
Группа B М О
1 Германия 3 7
2 Чили 3 5
3 Австралия 3 2
4 Камерун 3 1
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