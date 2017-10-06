Чили и Парагвай побеждают в квалификации ЧМ-2018

В рамках 17-го тура квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке состоялись ещё два матча. Парагвай на выезде в блестящем стиле переиграл Колумбию, а Чили дома дожал Эквадор.

Колумбия – Парагвай - 1:2

Голы: Фалькао, 79 - 1:0, Кардосо, 89 - 1:1, Санабрия, 90 - 1:2.

Колумбия: Оспина, Сапата, Фабра, Арьяс, Санчес, Санчес, Агиляр (Барриос, 86), Хамес, Куадрадо (Гутьеррес, 63), Кардона (Чара, 75), Фалькао.

Парагвай: Сильва, Бальбуэна, Вальдес, Самудио (Кардосо, 77), Морейра (Санабрия, 55), Ортис, Касерес (Пирис, 38), Ромеро, Гомес, Ромеро, Гонсалес.



Чили – Эквадор - 2:1

Голы: Варгас, 22 - 1:0, Ибарра, 84 - 1:1, Санчес, 85 - 2:1.

Чили: Браво, Хара, Медель, Мена, Вальдивия (Гутьеррес, 83), Эрнандес, Санчес, Видаль, Варгас (Родригес, 80), Сильва (Пульгар, 90), Исла.

Эквадор: Бангера, Рамирес (Ибарра, 82), Арболеда, Аймар, Валенсия, Интриаго (Мурильо, 76), Пресиадо (Гарсес, 46), Орехуэла, Ибарра, Арройо, Ордоньес.

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