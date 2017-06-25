Чили против Австралии: кому в полуфинал, а кому и билет домой?

Чили – Австралия

Стадион: "Открытие Арена" (Москва)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Джанлука Рокки (Италия)

Своих соперников по полуфиналу Кубка Конфедераций сборные Португалии и Мексики узнают вечером воскресенья, когда будут сыграны матчи 3-го тура в группе "В". В одном из них лидер квартета сборная Чили померяется силой с командой Австралии. Перед этой встречей обе команды сохраняют шансы на продолжение борьбы. Однако чтобы попасть в полуфинал, "соккеруз" нужно не просто обыграть чилийцев, но и сделать это с разницей в два мяча. У южноамериканцев задача проще: им достаточно сыграть вничью. Но после того как на первом месте в группе "А" финишировала Португалия, победа в другом квартете приобрела важнейшее значение. Ведь навряд ли кто-то из потенциальных полуфиналистов из группы "В" захочет схлестнуться в следующем раунде с действующими чемпионами Европы. И чтобы этого не произошло, нужно выигрывать группу. Поэтому можно не сомневаться, что Санчес и компания шапками Австралию не закидают.

Своей игрой на этом Кубке Конфедераций сборная Чили действительно подтверждает свой статус одного из фаворитов турнира. В стартовом матче "Ля Роха" одержала победу над Камеруном, дважды поразив ворота "Неукротимых львов" незадолго до финального свистка. При активной поддержке Алексиса Санчеса в том матче отличились Артуро Видаль и Эдуардо Варгас. Во второй игре группы чилийцы разошлись миром со своим главным конкурентом в борьбе за первое место – сборной Германии. Однако, это был тот случай, когда Бундестим может быть доволен добытому результату. Так что чилийцы показывают пока что самый качественный и самый красивый футбол.

Между тем, у австралийцев остались призрачные шансы на выход в полуфинал турнира. После поражения от сборной Германии команда Ангелоса Постекоглу сыграла вничью с Камеруном – 1:1. В игре с чемпионом Африки сборная Австралии снова не очень удачно провела первый тайм, а вот после перерыва действовала гораздо интереснее и агрессивнее. Правда, у ее ворот все равно возникало слишком много моментов и только благодаря тому, что игроки сборной Камеруна не имеют достаточного опыта и мастерства, австралийцы смогли сохранить ничейный счет.

Стоит отметить, что команды дважды пересекались между собой на чемпионатах мира и несколько раз играли товарищеские игры. И никогда в них австралийцы не праздновали успех. К слову, последняя встреча соперников состоялась два года назад на чемпионате мира в Бразилии. Тогда чилийцы выиграли со счетом 3:1.

Интересные факты противостояния Чили и Австралии:

Сборная Чили никогда не проигрывала Австралии

Австралия не может выиграть в трех матчах кряду

Чилийцы забивают в шести играх подряд

Ориентировочные составы на игру:

Чили: Браво – Босежур, Медель, Хара, Исла, Арангис, Диас, Эрнандес, Видаль, Санчес, Варгас.

Австралия: Райан – Райт, Дегенек, Сейнсбери, Муй, Миллигэн, Герсбах, Круз, Лекки, Рогич, Юрич.

Прогноз на матч Чили – Австралия:

Как видно из турнирной ситуации, шансов пройти в полуфинал Кубка конфедераций у сборной Австралии мало, но они есть. Для этого "соккеруз" должны обыграть Чили с разницей в два мяча. И все-таки, в такое развитие событий на футбольном поле стадиона "Открытие Арена" верится с трудом. На победу Чили предлагается коэффициент 1.32, в то время как на успех австралийцев можно поставить с коэффициентом от 8.53. Ничейный исход оценивается в 5.80 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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