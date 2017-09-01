Чили разгромно проиграл Парагваю и другие результаты квалификации ЧМ-2018
В рамках 15-го тура квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке состоялись ещё три матча. Выделим разгромное поражение сборной Чили от национальной команды Парагвая.
Венесуэла – Колумбия - 0:0
Венесуэла: Фариньес, Вильянуэва, Чансельор, Гарсия, Фельчер, Ринкон, Эррера, Кордова (Фигера, 84), Мартинес (Отеро, 55), Рондон, Мачис (Мурильо, 60).
Колумбия: Оспина, Сапата, Мурильо, Арьяс, Фабра, Барриос, Санчес (Агиляр, 75), Кардона (Морено, 63), Куадрадо, Чара (Муриэль, 80), Фалькао.
Чили – Парагвай - 0:3
Голы: Видаль, 24 (автогол) - 0:1, Касерес, 55 - 0:2, Ортис, 90 - 0:3.
Чили: Браво, Босежур, Медель, Хара (Орельяна, 79), Исла, Арангис, Диас (Паредес, 57), Санчес, Видаль, Варгас, Кастильо (Вальдивия, 57).
Парагвай: Сильва, Морейра, Алонсо, Самудио (Барейро, 51), да Сильва, Альмирон (Ролон, 79), Риверос, Ромеро, Касерес (Ортис, 70), Гомес, Барриос.
Перу – Боливия - 2:1
Голы: Флорес, 55 - 1:0, Куэва, 59 - 2:0, Альварес, 72 - 2:1.
Перу: Каседа, Родригес, Рамос, Адвинкула, Трауко, Акино, Куэва (Уртадо, 79), Каррильо (Поло, 88), Фарфан, Руидиас (Пенья, 72), Флорес.
Боливия: Лампе, Вальверде, Ральдес, Сентено, Бехарано, Кампос, Вайяр, Кастро (Хустиниано, 65), Сагредо (Флорес, 65), Морено, Альварес.
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