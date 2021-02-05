Чилуэлл может уйти из "Челси"
Будущее левого защитника Бена Чилуэлла в лондонском "Челси" находится под вопросом.
24-летний футболист присоединился к "синим" по инициативе предыдущего главного тренера Фрэнка Лэмпарда, а вот новый наставник Томас Тухель не особо заинтересован в его услугах.
В связи с этим, как сообщает Express, вполне вероятен уход английского фулбека в другую команду ближайшим летом.
"Челси" заплатил за Чилуэлла более 50 миллионов евро. В его активе в текущем сезоне 2 гола и 5 ассистов в 23 матчах.
Не пропустите: "Челси" хочет вернуть Азара. | http://soccernews.ru
главное
-
Матч Лиги Европы "Вольфсберг" - "Тоттенхэм" могут перенести в Россию
-
Андре Онану дисквалифицировали на год за применение допинга
-
У Моуринью закончились идеи, Тухель начинает адаптироваться к АПЛ: главные итоги по матчу "Тоттенхэм" - "Челси"
-
Гончаренко заблокировал аренду полузащитника "Ниццы" Данило в ЦСКА
-
"Челси" хочет вернуть Азара
Лента новостей
-
Чилуэлл может уйти из "Челси"
-
УЕФА отказал "Аяксу" в дозаявке Аллера на Лигу Европы
-
"Динамо" вырвало победу над "Рубином" в товарищеском матче
-
1
"Барселона" сыграет с "Севильей" в полуфинале Кубка Испании
-
"Милан" хочет летом бесплатно подписать игроков из "Порту" и "Марселя"
-
Погба признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в январе
-
"Спартак" определился с местом проведения третьего сбора
-
Защитник "Наполи" заболел коронавирусом
-
Будапешт может принять игру "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль"
-
Слуцкий порассуждал о лимите на легионеров в РПЛ
-
Тухель рассказал о травме Тьяго Силвы
-
Панов посоветовал "Спартаку" тренера на замену Тедеско
-
Матч Лиги Европы "Вольфсберг" - "Тоттенхэм" могут перенести в Россию
-
Андре Онану дисквалифицировали на год за применение допинга
-
У Моуринью закончились идеи, Тухель начинает адаптироваться к АПЛ: главные итоги по матчу "Тоттенхэм" - "Челси"
-
Черчесов настоятельно рекомендует игрокам сборной России вакцинироваться от коронавируса
-
"Ювентус" поздравил Роналду с 36-летием
-
Суарес высказался о своём уходе из "Барселоны"
-
Гендиректор "Уфы" - о переходе Бауэра: "Он хотел вернуться в Россию"
-
Тухель повторил достижение Моуринью
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18