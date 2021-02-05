Чилуэлл может уйти из "Челси"

Будущее левого защитника Бена Чилуэлла в лондонском "Челси" находится под вопросом.

24-летний футболист присоединился к "синим" по инициативе предыдущего главного тренера Фрэнка Лэмпарда, а вот новый наставник Томас Тухель не особо заинтересован в его услугах.

В связи с этим, как сообщает Express, вполне вероятен уход английского фулбека в другую команду ближайшим летом.

"Челси" заплатил за Чилуэлла более 50 миллионов евро. В его активе в текущем сезоне 2 гола и 5 ассистов в 23 матчах.

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