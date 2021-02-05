Чилуэлл может уйти из "Челси"

Теги челсибен чилуэллтомас тухель

Чилуэлл может уйти из "Челси"

Будущее левого защитника Бена Чилуэлла в лондонском "Челси" находится под вопросом.

24-летний футболист присоединился к "синим" по инициативе предыдущего главного тренера Фрэнка Лэмпарда, а вот новый наставник Томас Тухель не особо заинтересован в его услугах.

В связи с этим, как сообщает Express, вполне вероятен уход английского фулбека в другую команду ближайшим летом.

"Челси" заплатил за Чилуэлла более 50 миллионов евро. В его активе в текущем сезоне 2 гола и 5 ассистов в 23 матчах.

Не пропустите: "Челси" хочет вернуть Азара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" сыграет с "Севильей" в полуфинале Кубка Испании

"Барселона" сыграет с "Севильей" в полуфинале Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов