Чилуэлл повторил достижение Деку и Мораты

Левый защитник лондонского "Челси" Бен Чилуэлл помог своей команде разгромить "Кристал Пэлас" в 4-м туре АПЛ, записав в свой актив забитый мяч и результативную передачу.

Как сообщает Opta, экс-фулбек "Лестера" стал третьим игроком в истории "синих" с голом и ассистом в дебютном матче в составе команды в Премьер-лиге.

Ранее подобное удавалось только португальцу Деку в августе 2008 года и испанцу Альваро Морате в августе 2017 года.

Напомним, что "Челси" купил Чилуэлла в августе за 50,2 миллионов евро.

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