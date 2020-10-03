Чилуэлл повторил достижение Деку и Мораты
Левый защитник лондонского "Челси" Бен Чилуэлл помог своей команде разгромить "Кристал Пэлас" в 4-м туре АПЛ, записав в свой актив забитый мяч и результативную передачу.
Как сообщает Opta, экс-фулбек "Лестера" стал третьим игроком в истории "синих" с голом и ассистом в дебютном матче в составе команды в Премьер-лиге.
Ранее подобное удавалось только португальцу Деку в августе 2008 года и испанцу Альваро Морате в августе 2017 года.
Напомним, что "Челси" купил Чилуэлла в августе за 50,2 миллионов евро.
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