Чилуэлл высказался о переходе в "Челси"
Новичок лондонского "Челси" Бен Чилуэлл поделился эмоциями после подписания контракта с "синими".
Напомним, что 23-летний фулбек перебрался на "Стэмфорд Бридж" из "Лестера" за 50,2 миллионов евро.
"Рад стать игроком "Челси". Огромную роль в моём решении сыграл тренер. Лэмпард придал мне уверенности, рассказал о схеме, по которой собирается играть, о том, как я должен вписаться в команду. Очевидно, что "Челси" - великий клуб. Мне было достаточно просто решиться на переход. Теперь я очень рад стать частью элиты. С нетерпением жду начала сезона", - сказал Чилуэлл в интервью пресс-службе "Челси".
Не пропустите: "Интер" может подписать чемпиона мира-2018. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Четвёртый клуб включился в борьбу за защитника "Спартака" Рассказова
-
"Барселона" нашла в "Лионе" замену для Суареса
-
Опубликовано фото обновлённой формы сборной России
-
Тренер "Ротора" обвинил Соболева в симуляции
-
Ловрен намекнул на слепоту арбитров, работавших на матче с "Динамо"
-
"Спартак" теряет Понсе
-
Ривалдо считает, что "Барселоне" нельзя отпускать Месси бесплатно
-
Семак рассказал о травме Дриусси
-
"Аталанта" ближе "Милана" к трансферу Алексея Миранчука
-
Чилуэлл высказался о переходе в "Челси"
-
Тедеско прокомментировал победу над "Ротором"
-
Главные новости дня: 26 августа
-
Юрист Суареса: "Выбор Месси повлияет на решение Суареса"
-
Экс-арбитр Федотов считает, что судья не должен был удалять игрока "Динамо" Скопинцева в матче с "Зенитом"
-
Запись разговора Месси с семьей оказалась фейком
-
Райола опроверг информацию, что Ибрагимович согласовал с "Миланом" новый контракт
-
Газизов рассказал, когда ожидается дебют Кокорина за "Спартак"
-
Аргентинские СМИ приводят слова Месси о его желании перейти в "Манчестер Сити"
-
Семак остался недоволен судейством в матче с "Динамо"
-
"Динамо" Брест пробилось в 3-й квалификационный раунд Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18