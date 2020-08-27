Чилуэлл высказался о переходе в "Челси"

Новичок лондонского "Челси" Бен Чилуэлл поделился эмоциями после подписания контракта с "синими".

Напомним, что 23-летний фулбек перебрался на "Стэмфорд Бридж" из "Лестера" за 50,2 миллионов евро.

"Рад стать игроком "Челси". Огромную роль в моём решении сыграл тренер. Лэмпард придал мне уверенности, рассказал о схеме, по которой собирается играть, о том, как я должен вписаться в команду. Очевидно, что "Челси" - великий клуб. Мне было достаточно просто решиться на переход. Теперь я очень рад стать частью элиты. С нетерпением жду начала сезона", - сказал Чилуэлл в интервью пресс-службе "Челси".

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