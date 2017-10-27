Чиновник: "Барселона" будет играть в чемпионате Испании вне зависимости от судьбы Каталонии"
"Барселона" останется в чемпионате Испании вне зависимости от того, как сложится судьба Каталонии.
Такое заявление сделал президент федерации футбола Каталонии Андреу Субиес.
"У нас ничего не меняется. Мы продолжим оставаться членом федерации футбола Испании. Это футбол, а не политика. Мы обязаны защищать интересы многих частных клубов. Как минимум в этом сезоне каталонские команды будут участвовать в первенствах Испании. А затем компетентные органы смогут найти решение для всех вопросов или же адаптировать какой-нибудь закон к создавшейся обстановке, если в этом будет необходимость", - сказал он.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|25
|2
|Валенсия
|9
|21
|3
|Реал Мадрид
|9
|20
|4
|Атлетико Мадрид
|9
|19
|5
|Леганес
|9
|17
|6
|Вильярреал
|9
|16
|7
|Бетис
|9
|16
|8
|Севилья
|9
|16
|9
|Реал Сосьедад
|9
|14
|10
|Сельта Виго
|9
|11
|11
|Атлетик Бильбао
|9
|11
|12
|Леванте
|9
|11
|13
|Эспаньол
|9
|10
|14
|Хетафе
|9
|9
|15
|Жирона
|9
|9
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|9
|8
|17
|Эйбар
|9
|7
|18
|Лас Пальмас
|9
|6
|19
|Алавес
|9
|3
|20
|Малага
|9
|1