Чиновник УЕФА: "Рассчитываем, что Украина станет идеальным хозяином финалов Лиги чемпионов"

Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен рассказал о том, как проходит подготовка Киева к проведению финалов Лиги чемпионов (женского и мужского).

Напомним, что финальная встреча мужского турнира пройдет 26 мая на поле НСК "Олимпийский". Женский финал пройдет на два ранее.

"Я провел уже много встреч с лицами, ответственными за проведение финальных матчей. В планах - еще несколько разговоров, после чего я вернусь в Швейцарию. Потом мы продолжим работать с Федерацией футбола Украины (ФФУ), властями Киева, персоналом стадиона и т.д. дистанционно. Постоянно будем на связи.

Рассчитываем, что Украина станет идеальным хозяином финалов Лиги чемпионов, и эти события пройдут на высоком уровне", - сказал он.

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