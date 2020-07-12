Чиро Иммобиле ответил фанатам "Лацио" на критику

Нападающий римского "Лацио" Чиро Иммобиле ответил болельщикам, которые оскорбляли его семью во время матча 32-го тура чемпионата Италии с "Сассуоло" (1:2).

"Видимо, у некоторых людей короткая память. Я прошу не трогать мою семью. Если вы хотите оскорблять, то пишите мне. Моя семья к этому не причастна", - написал Иммобиле на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне 30-летний Иммобиле провел за "Лацио" 38 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с римским клубом действует до лета 2023 года.

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