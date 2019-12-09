"Чистое невезение": спортивный директор "Зенита" прокомментировал травму Малкома

Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибальта заверил, что ситуация с травмой Малкома, который пропустил уже четыре месяца, это банальное невезение, а не просчёт медицинского штаба клуба.

"У Малкома никогда не было большого количества повреждений, а травму, которую он получил здесь, вызвало столкновение с соперником. Да, есть футболисты с длинным послужным списком травм, и когда ты подписываешь контракт с таким игроком, то сильно рискуешь. Случай Малкома не имеет к этому отношения. Он молод, а его повреждение - чистое невезение. Положительный момент тут один - даже без Малкома в составе мы уверенно лидируем в таблице", - сказал Рибальта.

Напомним, что летом "сине-бело-голубые" заплатили "Барселоне" за 22-летнего бразильца 40 миллионов евро.

У Малкома выявлена редкая травма - повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра. Ему потребовалась операция, после которой он восстанавливается до сих пор.

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