Чистяков мог перейти в "Зенит", но сделка сорвалась в последний момент

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Чистяков мог перейти в "Зенит", но сделка сорвалась в последний момент

"Зенит" планировал взять в аренду защитника "Ростова" Дмитрия Чистякова. Об этом сообщает Sport24.

По данным источника, клубы планировали совершить обмен игроками. На замену Чистякова в "Ростов" должен был перейти защитник Денис Терентьев.

Сделка не состоялась так, как Терентьев решил остаться в Санкт-Петербурге.

Чистяков играет в "Ростове" с лета 2019 года. Конец прошлого сезона и начало нынешнего 26-летний футболист пропустил из-за травмы.

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