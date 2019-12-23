Чистяков назвал главную задачу "Ростова" на сезон

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Чистяков назвал главную задачу "Ростова" на сезон

Защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков порассуждал о целях своей команды на сезон 2019/20.

"Думаю, мы ещё не обеспечили себе место в первой пятёрке. Вся борьба в РПЛ впереди. И вообще не стоит задумываться об этом сейчас. Просто нужно продолжать играть в свой футбол в оставшихся матчах сезона и набирать очки. Еврокубки? Для нас это первоочередная задача", - сказал Чистяков.

"Ростов" в 19 турах РПЛ набрал 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице.

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