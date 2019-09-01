Чистяков о матче "Ростова" с "Локомотивом": "На душе - кайф, невероятные эмоции"

Теги ростовдмитрий чистяковлокомотив москва

Чистяков о матче "Ростова" с "Локомотивом": "На душе - кайф, невероятные эмоции"

Полузащитник "Ростова" Дмитрий Чистяков прокомментировал победный матч команды в рамках 8-го тура РПЛ с "Локомотивом" (2:1). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"На душе - кайф, невероятные эмоции, невероятная атмосфера была на стадионе. Хорошо, что мы с таким результатом уходим на миниотдых, думаю, все довольны.

Когда я видел мяч на ноге у соперника, а ворота были пустыми, я думал, что будет забит гол. Да каждый об этом думал. Женька Чернов - молодец и красавец", - сказал Чистяков.

"Ростов" с 17 баллами возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

В следующем туре команда сыграет с грозненским "Ахматом". Матч состоится 15 сентября.

Не пропустите: Защитник "Ростова" совершил два сейва в матче с "Локомотивом"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Алекс Крал перешел в "Спартак"

СМИ: Алекс Крал перешел в "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов