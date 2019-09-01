Полузащитник "Ростова" Дмитрий Чистяков прокомментировал победный матч команды в рамках 8-го тура РПЛ с "Локомотивом" (2:1). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"На душе - кайф, невероятные эмоции, невероятная атмосфера была на стадионе. Хорошо, что мы с таким результатом уходим на миниотдых, думаю, все довольны.

Когда я видел мяч на ноге у соперника, а ворота были пустыми, я думал, что будет забит гол. Да каждый об этом думал. Женька Чернов - молодец и красавец", - сказал Чистяков.

"Ростов" с 17 баллами возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

В следующем туре команда сыграет с грозненским "Ахматом". Матч состоится 15 сентября.

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