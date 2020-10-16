Чистяков прокомментировал переход в "Зенит"
Новичок "Зенита" Дмитрий Чистяков поделился эмоциями после перехода из "Ростова" в питерский клуб.
"Настрой положительный - всё-таки я вернулся домой. Хоть сам я из Ленинградской области, но большую часть жизни провёл в Петербурге и "Зените". И возвращаться сюда очень приятно, это самая сильная мотивация. Цели на сезон - как можно скорее влиться в коллектив, постараться попасть в основной состав, закрепиться в нём и принести большую пользу клубу. Думал, что однажды удастся надеть футболку первой команды "Зенита" - ради этого и играл в футбол. Это всегда было моей мечтой", - сказал Чистяков.
Напомним, что "Зенит" арендовал 26-летнего футболиста до окончания сезона с правом последующего выкупа.
Чистяков покинул систему "сине-бело-голубых" в 2015 году и с тех пор, помимо "Ростова", выступал за "Мику", "Шинник" и "Тамбов".
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