Чистяков прокомментировал переход в "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургдмитрий чистяков

Чистяков прокомментировал переход в "Зенит"Фото: инстаграм Чистякова/Автор неизвестен

Защитник Дмитрий Чистяков, которого "Зенит" выкупил у "Ростова", прокомментировал трансфер.

– Я безумно счастлив, что остался. Это то, чего я хотел, о чем мечтал с самого детства. С нетерпением жду нового сезона. Впереди очень много работы, поэтому есть чуть-чуть времени побыть счастливым, выдохнуть и перевести дух – а потом надо браться за дело. Хочу подойти к сборам во всеоружии.

– У вас за спиной сезон в "Зените", первое в карьере чемпионство. Как оцените прошедший год?

– Для меня он был не самым легким, были разные периоды, но я уверенно занесу его в актив. У нас отличный коллектив, я в нем полностью освоился, эмоции только положительные. А впереди, уверен, еще больше таких эмоций.

– В прошлом октябре вы сказали, что примерить футболку "Зенита" всегда было вашей мечтой. Она исполнилась – о чем мечтаете теперь?

– Пока до конца не могу осознать, что эта мечта сбылась. Теперь хочу как можно дольше остаться в этом клубе, завоевать место в основе, выиграть максимальное количество трофеев и титулов. И попасть в сборную. Вот мои мечты, цели и планы на ближайшие годы, – сказал Чистяков.

Также не пропустите: Куман остается в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" интересуется Бернарду Силвой из "Манчестер Сити"

"Атлетико" интересуется Бернарду Силвой из "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов