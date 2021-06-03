Чистяков прокомментировал переход в "Зенит"

Фото: инстаграм Чистякова/Автор неизвестен

Защитник Дмитрий Чистяков, которого "Зенит" выкупил у "Ростова", прокомментировал трансфер.

– Я безумно счастлив, что остался. Это то, чего я хотел, о чем мечтал с самого детства. С нетерпением жду нового сезона. Впереди очень много работы, поэтому есть чуть-чуть времени побыть счастливым, выдохнуть и перевести дух – а потом надо браться за дело. Хочу подойти к сборам во всеоружии.

– У вас за спиной сезон в "Зените", первое в карьере чемпионство. Как оцените прошедший год?

– Для меня он был не самым легким, были разные периоды, но я уверенно занесу его в актив. У нас отличный коллектив, я в нем полностью освоился, эмоции только положительные. А впереди, уверен, еще больше таких эмоций.

– В прошлом октябре вы сказали, что примерить футболку "Зенита" всегда было вашей мечтой. Она исполнилась – о чем мечтаете теперь?

– Пока до конца не могу осознать, что эта мечта сбылась. Теперь хочу как можно дольше остаться в этом клубе, завоевать место в основе, выиграть максимальное количество трофеев и титулов. И попасть в сборную. Вот мои мечты, цели и планы на ближайшие годы, – сказал Чистяков.

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