Чистяков прокомментировал победу над "Арсеналом"

Фото: инстаграм Чистякова\Автор неизвестен

Защитник петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков прокомментировал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 3:0 в матче РПЛ.

"Комфортный результат. Но при счете 2:0 мы чуть-чуть расслабляемся, стараемся играть в атаку и забываем про оборону иногда, это немного настораживает.

Думаю, игра удалась. Раз у "Арсенала" получилась лишь одна атака, значит справились.

Нам важна каждая победа, так как "Динамо" наступает на пятки. Каждая игра важна, а сегодняшняя вдвойне. Хотели уйти с отрывом на перерыв на сборные", – сказал Чистяков.

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