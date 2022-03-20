Чистяков прокомментировал победу над "Арсеналом"
Фото: инстаграм Чистякова\Автор неизвестен
Защитник петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков прокомментировал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 3:0 в матче РПЛ.
"Комфортный результат. Но при счете 2:0 мы чуть-чуть расслабляемся, стараемся играть в атаку и забываем про оборону иногда, это немного настораживает.
Думаю, игра удалась. Раз у "Арсенала" получилась лишь одна атака, значит справились.
Нам важна каждая победа, так как "Динамо" наступает на пятки. Каждая игра важна, а сегодняшняя вдвойне. Хотели уйти с отрывом на перерыв на сборные", – сказал Чистяков.
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