Чистяков прокомментировал своё будущее в "Зените"
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков, арендованный в середине октября у "Ростова", рассказал, что связывает своё будущее с питерским клубом.
"Конечно, я хочу остаться. Конкуренция с Ловреном и Ракицким? Конечно, понимал, что конкуренты у меня очень высокого уровня. Осознавал, на что шёл. Но так даже интереснее! Посмотрим, на что я способен, что я из себя представляю. Будет интересно", - заявил Чистяков.
Ранее сообщалось, что "Зенит" может выкупить игрока за 3,5-4 миллиона евро.
В текущем сезоне Чистяков сыграл за "Зенит" 6 матчей, результативными действиями не отличался.
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