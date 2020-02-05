Чистяков возглавил селекционный отдел "Спартака". Ранее он 7 лет работал в ЦСКА

Теги цска москваспартак москва

Чистяков возглавил селекционный отдел "Спартака". Ранее он 7 лет работал в ЦСКА

Бывший селекционер ЦСКА Антон Чистяков стал новым шеф-скаутом "Спартака". Об этом сообщает Sport24.

В стане "армейцев" 32-летний специалист работал на протяжении 7 лет.

4 марта ЦСКА и "Спартак" встретятся в рамках четвертьфинала Кубка России.

После 19 туров РПЛ "армейцы" занимают 4 место, красно-белые расположились на 10 позиции.

А еще: BeIN Sports: Россия получила уведомление о недопуске на ЧМ-2022 по футболу| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА хочет перехватить трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

ЦСКА хочет перехватить трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов