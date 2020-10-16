Чистяков выбрал игровой номер в "Зените"

Новичок питерского "Зенита" Дмитрий Чистяков определился с номером, под которым он будет выступать за "сине-бело-голубых".

26-летний футболист отдал предпочтение цифре "2", ранее принадлежавшей Александру Анюкову.

В четверг "Зенит" арендовал Чистякова у "Ростова" до окончания сезона с правом последующего выкупа.

По данным СМИ, действующий чемпион России может приобрести права на своего воспитанника за 5 миллионов евро.

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