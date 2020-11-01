Чистяков высказался о дебюте в "Зените"

Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков высказался о своем дебюте за петербургскую команду в матче 13-го тура РПЛ с "Химками" (2:0).

Напомним, футболист перешел из "Ростова" в стан сине-бело-голубых несколько недель назад.

"Мы доминировали большую часть матча, соперник проводил неплохие контратаки, к чему мы были готовы. Победа закономерна. Счастлив, что вышел на поле. Я должен был скорее выходить. Тренер пожелал удачи, сказал, где я действую на стандартах. И в бой!

Я вышел левым центральным защитником, это моя позиция. Проблем, как таковых, не испытал. Нужно было влиться, где-то попроще сыграть.

Я счастлив! Очень счастлив, что сыграл за родной клуб, который меня воспитал. Все самое интересное, надеюсь, впереди", - цитирует игрока Sport24.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ.

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