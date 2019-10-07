Чистяков: "Вызов в сборную был большим сюрпризом, ведь полгода назад играл в ФНЛ"

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Чистяков: "Вызов в сборную был большим сюрпризом, ведь полгода назад играл в ФНЛ"

Защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков, который впервые был вызван в сборную России, рассказал о своих впечатлениях от нахождения в национальной команде. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Конечно, вызов в сборную для меня был большим сюрпризом, ведь полгода назад играл в ФНЛ. Каждый футболист стремится к игре в сборной. На этот сезон я поставил себе задачу закрепиться в составе клуба, это получилось. Получил вызов в сборную. Это приятно.

На первую тренировку в сборной выходил с приятными, волнительными чувствами. Немного даже мандраж был. Шуток от Дзюбы пока не было. Приятно, что сейчас нахожусь в команде с футболистами, на которых раньше по телевизору смотрел", - сказал Чистяков.

Чистяков стал игроком "Ростова" этим летом. За 125 тысяч евро он перешёл из "Тамбова" и подписал четырёхлетний контракт.

Стоит отметить, что центрбек является воспитанником "Зенита". Его рыночная стоимость - 800 тысяч евро.

А еще: Чистяков о матче "Ростова" с "Локомотивом": "На душе - кайф, невероятные эмоции"| http://soccernews.ru
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