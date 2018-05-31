Читатели Marca назвали "Реал" Зидана лучшей командой в истории футбола

Читатели авторитетного испанского издания Marca назвали команду мадридского "Реала", которую возглавлял Зинедин Зидан лучшей в истории футбола.

Так, за подопечных французского специалиста на текущий момент проголосовало 24 тысячи человек. Второе место в рейтинге занимает каталонская "Барселона" Хосепа Гвардиолы с результатом 13 тысяч голосов. На третьей позиции обосновался "Реал" Мигеля Муньоса с тем же показателем 13 тысяч голосов.

Напомним, Зидан не занимается поисками новой команды. | soccernews.ru