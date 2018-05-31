Читатели Marca назвали "Реал" Зидана лучшей командой в истории футбола

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Читатели Marca назвали "Реал" Зидана лучшей командой в истории футболаЧитатели авторитетного испанского издания Marca назвали команду мадридского "Реала", которую возглавлял Зинедин Зидан лучшей в истории футбола.

Так, за подопечных французского специалиста на текущий момент проголосовало 24 тысячи человек. Второе место в рейтинге занимает каталонская "Барселона" Хосепа Гвардиолы с результатом 13 тысяч голосов. На третьей позиции обосновался "Реал" Мигеля Муньоса с тем же показателем 13 тысяч голосов.

Напомним, Зидан не занимается поисками новой команды. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
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