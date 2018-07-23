Читатели Sportbible назвали Месси лучшим игроком в истории футбола

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Читатели Sportbible назвали Месси лучшим игроком в истории футболаЧитатели авторитетного ресурса Sportbible назвали форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

Так, свои голоса за 31-летнего аргентинца отдали 44% всех респондентов. Второе место в опросе с результатом 36% занял новоиспеченный нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Признанные же легенды мирового футбола Пеле и Диего Марадона набрали 15% и 5% соответственно.

Напомним, "Динамо-Брест" вслед за Марадоной намерено пригласить Месси и Роналду. | soccernews.ru

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