Член каморры повлиял на срыв трансфера Юнеса в "Наполи"

De Telegraaf назвал причины срыва трансфера хавбека "Аякса" Амина Юнеса в "Наполи".

По информации ресурса, в первую очередь игроку не понравился Неаполь, он описал его, как бедный и неразвитый город. Также на решение футболиста повлияла встреча с членом каморры.

Отметим, что каморра - это неаполитанская преступная структура, аналогична мафии.

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