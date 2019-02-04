Член княжеской семьи стал помощником Васильева в "Монако"

Племянник правящего князя Монако Альбера II Луи Дюкре стал помощником генерального директора "Монако" Вадима Васильева.

До этого 26-летний Дюкре руководил отделом рекрутмента монрегасков.



"Луи очень хочет однажды возглавить клуб, поэтому я даю ему возможность двигаться в этом направлении, позволив работать со мной. Со временем он станет опытнее и будет больше понимать в вопросах футбола", - сказал Васильев.



"Монако" после 23 туров набрал 18 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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