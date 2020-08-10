Член комитета по этике РФС Созин раскритиковал игру "Спартака" в матче с "Сочи"

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался по поводу матча 1-го тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" (2:2).



Напомним, что по итогам этой встречи в отношении судей, обслуживающих этот матч, началось расследование.



"Спартак" перестал играть после двух голов. Никакого напряжения, ничего не осталось. Почему они этот "Сочи", который был на лопатках, не дожали, а теперь ноют о судействе? А "Сочи" выкрутился. А теперь в раздевалке говорят, что это "Спартак" убили, а не то, что "Спартак" плохо играл. И никто не обсуждает футбол!

В первую очередь "Спартаку" надо научиться играть и разобраться в себе, а не кричать о заговорах и убийствах после каждого матча. "Спартак" всю жизнь был на голову сильнее всех! Что теперь произошло, что вы кричите после "Сочи"? Футбола не осталось - одна истерика. Их убивают, их засуживают, а к "Химкам" отношения они не имеют. А говорить, что всё убивают судьи – очень выгодно. Лучше пусть готовятся и тренируются, тогда судьи не будут для них соперниками", - цитирует Созина "Чемпионат".

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