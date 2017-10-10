Член комитета по этике РФС Созин: "Слава Богу, что Украина не вышла на Чемпионат Мира"

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о невыходе сборной Украины на Чемпионат Мира 2018-го года.

"Не потеряет ли Чемпионат Мира в зрелищности без Ярмоленко и Коноплянки? А то, что сборная Нидерландов не приедет, не скажется на зрелищности? Лично мне жаль, что не вышли голландцы, а то, что не вышли украинцы - и слава Богу. Меньше будет претензий с их стороны, что не так кормят, не так принимают, не такие поля, не такие штанги", - приводит слова Созина чемпионат.com.

Напомним, вчера Украина уступила Хорватии со счетом 0:2. | soccernews.ru