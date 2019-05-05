Член ОНК: "Вряд ли Кокорину разрешат взять золотую медаль в камеру"



Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Иван Мельников прокомментировал информацию о возможном вручении чемпионской золотой медали нападающему "Зенита" Александру Кокорину.

"Как Кокорин отреагировал на золото "Зенита"? Еще пока мало времени прошло. Планируем после праздников посетить "Бутырку" и заодно зайдем к нему и спросим об этом. Насколько знаю, ему еще предстоит медаль получить. В настоящее время в камеру вряд ли разрешат взять награду", - приводят слова Мельникова российские СМИ.

В нынешнем сезоне 28-летний Кокорин провел три матча в чемпионате России. Его контракт с "Зенитом" истекает ближайшим летом.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

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