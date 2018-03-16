Член парламента Великобритании: "Чемпионат Мира нужно перенести на 2019 год и провести в другой стране"

Теги англияроссия

Член парламента Великобритании: "Чемпионат Мира нужно перенести на 2019 год и провести в другой стране"
Член парламента Великобритании Стивен Киннок считает, что Чемпионат Мира-2018 нужно перенести на год и провести не в России.

"Нам нужно отправить запрос в ФИФА о переносе Чемпионата Мира на 2019 год и проведении его в другой стране. Путин инвестировал миллиарды рублей в Чемпионат Мира и хочет продемонстрировать миру свой режим", - приводит слова Киннока Mirror.

Ранее сообщалось, что сборная Англии может бойкотировать мундиаль.

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