Член плавления "Баварии" Кан прокомментировал переход Сане

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Член плавления "Баварии" Кан прокомментировал переход Сане

Член плавления "Баварии" Оливер Кан высказался по поводу перехода в команду хавбека Лероя Сане из "Манчестер Сити".

"Мы очень счастливы заполучить Сане. Его футбольные качества не поддаются сомнению: скорость, техника, умение создавать опасность у чужих ворот делают его игроком топ-уровня. Наша цель - создать на поле ось от вратаря и до игроков атаки, и Лерой является важным ее элементом", - передает слова Кана пресс-служба клуба.

Напомним, Сане заключил с "Баварией" пятилетний контракт. Его трансфер вместе с бонусами обойдётся "ротен" в 60 миллионов евро.

Не пропустите: Сане: "Хочу выиграть с "Баварией" много титулов и в первую очередь Лигу Чемпионов". | http://soccernews.ru
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