Член плавления "Баварии" Кан прокомментировал переход Сане
Член плавления "Баварии" Оливер Кан высказался по поводу перехода в команду хавбека Лероя Сане из "Манчестер Сити".
"Мы очень счастливы заполучить Сане. Его футбольные качества не поддаются сомнению: скорость, техника, умение создавать опасность у чужих ворот делают его игроком топ-уровня. Наша цель - создать на поле ось от вратаря и до игроков атаки, и Лерой является важным ее элементом", - передает слова Кана пресс-служба клуба.
Напомним, Сане заключил с "Баварией" пятилетний контракт. Его трансфер вместе с бонусами обойдётся "ротен" в 60 миллионов евро.
Не пропустите: Сане: "Хочу выиграть с "Баварией" много титулов и в первую очередь Лигу Чемпионов". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20