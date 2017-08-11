Член семьи Коутиньо: "Ливерпуль" не позволяет своим игрокам мирно уходить"

Член семьи полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо высказался о решении футболиста подать мерсисайдскому клубу запрос о трансфере.

"Филиппе очень старался найти мирное решение в этой ситуации, но безрезультатно. Коутиньо с огромной любовью относится к клубу и болельщикам, но, как уже отмечали ранее Стивен Джеррард и Луис Суарес, "Ливерпуль" не позволяет своим игрокам мирно уходить" - цитирует родственника бразильского хавбека Sky Sports.

Напомним, что сегодня "Ливерпуль" официально объявил, что Коутиньо не будет продан этим летом, после чего футболист обратился к руководству клуба с требованием отпустить его в "Барселону". | http://soccernews.ru