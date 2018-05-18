Член совета директоров "Барселоны": "Я думаю, что Неймар сожалеет о своем уходе в ПСЖ"

Член правления "Барселоны" Хавьер Бордас высказался об уходе Неймара в ПСЖ.

"Неймар может играть за кого угодно. Лично я бы не мечтал, что он заключит соглашение с "Реалом". Похоже, его не устраивает Париж, и мы уже это поняли. Он был очень хорош в "Барселоне" и я уверен, что он сожалеет о своем уходе в ПСЖ.

Мы выиграли больше "Реала", у нас есть больше особенных вещей. Если вы посмотрите на последние несколько сезонов, то увидите, что у нас гораздо больше трофеев. Но то, что "Реал" - прекрасная команда, это действительно правда" - приводит слова Бордаса Tribalfootball.

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